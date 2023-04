Ex-CEO da TAP vai processar o Estado

O ministro da Finanças, Fernando Medina, esclareceu na quinta-feira que não existe qualquer parecer jurídico adicional sobre despedimento da ex-CEO da TAP.

"Os motivos que levam à demissão do presidente do conselho de administração e da presidente executiva da empresa são muitos claros e são aqueles que decorrem no seu fundamental das conclusões do relatório da IGF [Inspeção-Geral de Finanças]. Não há nenhum parecer adicional", declarou Fernando Medina.



Para o ministro, o parecer da Inspeção-Geral de Finanças, onde são apontadas ilegalidades, é suficiente.

"Não há nenhum parecer adicional, nem se justifica nenhum parecer adicional. O relatório da IGF conclui pela existência de uma ilegalidade grave num pagamento. Não estou a discutir a culpa, se houve atenuantes, se foi com intensão ou não foi. Estou a falar sobre o ato em cima. Alguém pagar indevidamente a alguém 500 mil euros dentro de uma empresa pública foi considerado uma ilegalidade pela IGF e uma ilegalidade grave", sublinha Fernando Medina.