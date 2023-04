​Preço do cabaz de alimentos cai mais de 6%, diz Governo

O preço do cabaz de alimentos cai mais de 6% e reflete a entrada em vigor do IVA zero, garante o Ministério da Economia, que refere dados da ASAE.



Em comunicado, o gabinete do ministro António Costa Silva anuncia esta quinta-feira uma redução do preço médio do cabaz de 44 produtos de 6,26%.

O número foi avançado pela Autoridade da Segurança Alimentar e Económica (ASAE), na reunião da Comissão de Acompanhamento prevista no Pacto para a Estabilização e Redução de Preços dos Bens Alimentares.

Este relatório da ASAE tem por base uma amostra de um bem por cada tipo/categoria. Em regra, o critério de escolha assenta em bens de marca própria, e uma recolha online e em loja física, num universo de 1.220 espaços comerciais.

Para além da ASAE, integram ainda a Comissão de Acompanhamento a Autoridade da Concorrência, a Autoridade Tributária e Aduaneira, a Direção Geral das Atividades Económicas, a Direção Geral do Consumidor, o Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral do Ministério da Agricultura, a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) e a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP).