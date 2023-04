​Desemprego registado desce em março para 306 mil inscritos

O desemprego registado desceu em março, para 306 mil inscritos, indicou esta quinta-feira o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP).



É a segunda queda consecutiva do número de pessoas registadas nos centros de emprego. De acordo com o IEFP, os desempregados desceram 3%, de fevereiro para março. Em comparação com março de 2022, a descida é de 6,2%.

Segundo o Ministério do Trabalho, este é o número de desempregados mais baixo nos últimos 30 anos, no mês de março.

Para esta queda contribuíram as descidas dos inscritos há mais de um ano (-42.831), dos que têm mais de 25 anos (-19.678) e dos que procuram novo emprego (-18.711).

O gabinete de Ana Mendes Godinho sublinha a descida dos jovens inscritos no IEFP, para 34.232, o número “mais baixo de sempre”.

Destaque ainda para a descida dos casais em que os dois estão desempregados. Caiu para 3,1%, de fevereiro para março. Em termos homólogos, o recuo é de 6,1%, para 4.765 casais, 8% do total de desempregados inscritos.

Por regiões, apenas duas registaram aumentos: no Alentejo o desemprego homólogo subiu 7,2%, enquanto no Centro aumentou 0,7%.

Já na Madeira regista-se a maior descida, em comparação com igual período do ano anterior, uma queda acima de 32%. Seguem-se o Algarve e os Açores, com recuos na ordem dos 14% no desemprego inscrito.

O desemprego continua a afetar sobretudo os menos qualificados.