Agricultores exigem que Governo que agilize pagamento de apoios

Segundo a confederação, o Governo disse estar a trabalhar para que as ajudas cheguem, brevemente, ao setor, apesar de não se comprometer com uma data.

A CAP é uma das entidades que integra a comissão de acompanhamento do pacto de estabilização de preços, que esteve hoje reunida, no Ministério da Economia, em Lisboa.

O preço médio do cabaz de alimentos essenciais desceu 6,26%, na sequência da entrada em vigor do IVA zero em 46 produtos, segundo dados da ASAE, divulgados esta quinta-feira pelo Ministério da Economia.

"Segundo o relatório da ASAE [Autoridade de Segurança Alimentar e Económica], tendo por base a amostra de um bem por cada tipo/categoria com critério de escolha, em regra de bens de marca própria, e uma recolha "online" e em loja física (1.220 espaços comerciais), verificou-se uma descida de 6,26% do preço total médio do cabaz selecionado", indicou, em comunicado, o Ministério da Economia e do Mar.

A CAP reiterou que foi criada uma expectativa demasiado alta face ao impacto desta medida, mas "a maioria das pessoas continua a dizer que é pouco".

Luís Mira destacou ainda que só no óleo, que contava com o IVA a 23%, é que foi possível observar uma descida mais significativa.

A Lusa também contactou a APED, mas, até ao momento, não obteve resposta.