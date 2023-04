"Grave" e "suspeito". João Paulo Batalha acusa Governo de obstruir trabalho do Parlamento

A recusa do Governo em revelar os fundamentos jurídicos para a exoneração da presidente executiva da TAP é "um caso grave de obstrução ao escrutínio do Parlamento", defende na Renascença o vice-presidente da Frente Cívica, João Paulo Batalha.

Em causa está um pedido feito pelo PSD para que os ministérios das Finanças e das Infraestruturas revelassem o documento em que é justificada a saída de Christine Ourmières-Widener da companhia aérea nacional.

Do lado do Governo, a resposta é de que esse pedido não se enquadra no âmbito da comissão de inquérito.

"É muito grave, do ponto de vista do funcionamento das instituições democráticas, e, obviamente, também, suspeito, porque indicia que o Governo não está à vontade com a demissão da CEO da TAP e que não têm fundamento jurídico para prestar contas da decisão que tomou", acrescenta.