Mais crescimento, mais emprego, menos IRS, menos inflação. "Estamos para lá da recuperação", diz Medina

O ministro da Finanças confirma uma revisão em alta do crescimento económico para este ano.

Na conferência de imprensa de apresentação do Programa de Estabilidade, Fernando Medina disse que "a economia vai crescer mais em 2023, mais do que tínhamos antecipado" no Orçamento do Estado para este ano.

O OE2023 previa um crescimento de 1,3%, enquanto o Programa de Estabilidade 2023-2027 aponta para uma estimativa de 1,8%, graças a "mais exportações, mais PIB, o mesmo défice orçamental e menos dívida pública".

Medina fala de uma revisão com significado e contraria os analistas que consideravam as projeções do Governo demasiado "otimistas".

"O contexto internacional mudou, com maior estabilização e diminuição dos preços das energia, o que ajudou a robustecer os elementos de resiliência da economia portuguesa", esclarece.

"Mais exportações, mais PIB, o mesmo défice orçamental e menos dívida pública" são, para o ministro das Finanças, os grandes responsáveis por esta revisão em alta.

"Estamos a crescer para lá da recuperação" e a ir "para lá dos níveis pré-pandemia", acrescenta o ministro das Finanças.

Já a dívida pública, desceu para 113,9% do PIB em 2022. O Orçamento do Estado para 2023 aponta para nova descida para 110,8% do produto este ano. No programa de estabilidade apresentado em 2022 projetava-se uma dívida de 115,4% do PIB em 2023.

A previsão apresentada esta segunda-feira aponta para uma tendência sustentada de contração da dívida pública que, em 2027, deverá ser de 92%.

O Programa de Estabilidade prevê, também, uma revisão em baixa do défice orçamental, de 0,9% para 0,4%.

“O que faremos é não intensificar os esforços de consolidação orçamental nesta altura”, assegura Fernando Medina.

