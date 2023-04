Fernando Medina. "Economia vai crescer mais em 2023"

O ministro da Finanças confirma uma revisão em alta do crescimento económico para este ano.

Na conferência de imprensa de apresentação do Programa de Estabilidade, Fernando Medina disse que "a economia vai crescer mais em 2023, mais do que tínhamos antecipado" no Orçamento do Estado para este ano.

O OE2023 previa um crescimento de 1,3%, enquanto o Programa de Estabilidade 2023-2027 aponta para uma estimativa de 1,8%, graças a "mais exportações, mais PIB, o mesmo défice orçamental e menos dívida pública".

Medina justifica o "crescimento económico mais elevado" com a "estabilização do défice orçamental".

"Estamos a crescer para lá da recuperação" e a ir "para lá dos níveis pré-pandemia", acrescenta o ministro das Finanças.

Por outro lado, o Governo estima uma diminuição da inflação que, este ano, deverá situar-se de 5,1% este ano

[em atualização]