Combustíveis. Gasóleo desce, gasolina fica na mesma

O preço dos combustíveis vai ter uma tendência diferente esta segunda-feira com o preço do litro do gasóleo a descer 1,5 cêntimos enquanto o do litro da gasolina não deve sofrer alterações,

A confirmarem-se estas previsões, e tendo em conta o preço médio praticado na passada semana nos postos de combustível, a gasolina, em média, será vendida a 1,705 euros por litro e o gasóleo a 1,48 euros por litro.

O preço final dos combustíveis nas bombas depende, no entanto, de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Mesmo dentro da mesma rede de abastecimento, os preços podem ser muito diferentes de localização para localização.

Recorde-se que o Ministério das Finanças decidiu manter as medidas de mitigação da subida dos preços dos combustíveis até esta segunda-feira, 17 de abril, com uma redução da carga fiscal igual à de março, equivalente a 34 cêntimos por litro de gasóleo e de gasolina.