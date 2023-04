Governo aprova aumento extraordinário de 1% na Função Pública

O Governo confirmou esta quinta-feira o aumento extraordinário de 1% em toda a tabela remuneratória da Função Pública, com retroativos a janeiro, assim como o aumento do subsídio de refeição para seis euros

A iniciativa tinha sido anunciada pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, depois da inflação do ano passado ter sido mais elevada que a prevista no Orçamento do Estado para 2023.

Assim, a média de aumentos na Função Pública passa a ser de 4,6%, quando até aqui era de 3,6%, enquanto o aumento médio da massa salarial é de 6,3%, quando até aqui era de 5,1%.