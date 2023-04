Novo presidente da TAP entra em funções na sexta-feira

O novo presidente da TAP, Luís Rodrigues, entra em funções na sexta-feira, 14 de abril, anunciou hoje o Ministério das Finanças.

Luís Rodrigues vai substituir a CEO da TAP Christine Ourmières-Widener e o chairman Manuel Beja, que foram demitidos pelo Governo na sequência da polémica indemnização a Alexandra Reis.



O atual responsável pela SATA vai desempenhar na TAP as funções de presidente do Conselho de Administração (PCA) e presidente da Comissão Executiva (PCE) da TAP, SA. e da TAP, SGPS.

Christine Ourmières-Widener e Manuel Beja cessam funções na quinta-feira.

"A entrada em funções segue-se à aprovação hoje, dia 12 de abril, do novo PCA em Assembleia Geral de acionistas, em que o Estado se faz representar pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), e na qual foram também adotadas as decisões finais sobre os procedimentos legalmente previstos para a destituição dos titulares dos cargos de PCA e PCE, cujo último dia em funções será 13 de abril", indica o gabinete do ministro Fernando Medina.



A deliberação final hoje adotada "conclui o processo iniciado na Assembleia Geral de 13 de março," tendo a DGTF notificado a CEO da TAP e o chairman "dos respetivos projetos de decisão de demissão no dia seguinte".

"Cumprido o período de audiência prévia, que terminou a 28 de março, o PCA e a PCE enviaram nesse último dia a sua pronúncia à DGTF. Os dois documentos foram devidamente analisados e ponderados na decisão final", sublinha o Ministério das Finanças.

"Ficam assim reunidas as condições para que a TAP inicie uma nova etapa, capaz de assegurar o foco na implementação bem-sucedida do plano de reestruturação da empresa, para a qual o contributo diário de todos os trabalhadores é imprescindível", conclui o gabinete do ministro Fernando Medina.