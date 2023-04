Preço eficiente da botija de 13kg de butano cai para 28,95 euros

O preço eficiente de uma botija de 13 quilogramas (Kg) de butano (G26) fixou-se em 28,95 euros em abril, 5,63% abaixo do valor praticado no mês anterior, indicou hoje a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

De acordo com o relatório mensal de supervisão de preços de GPL engarrafado, divulgado hoje pelo regulador, em abril, uma garrafa G26 de butano custa 28,95 euros, "representando uma descida de 5,63% face ao preço eficiente de março".

Neste mês, o preço eficiente de uma garrafa G26 de propano situa-se nos 28,59 euros, menos 4,42% do que em março. .

Já o preço eficiente de uma garrafa G110 de propano baixou 5,02%, em comparação com o mês anterior, para 102,78 euros. .

Os preços eficientes são determinados tendo em conta as cotações do mercado internacional, às quais acrescem componentes de logística, reservas estratégicas, enchimento, retalho e encargos fiscais.

Conforme detalhou, no mesmo documento, o regulador, no caso de uma garrafa de 13kg de butano, o retalho pesa, em abril, 43,7% (12,64 euros) no peso eficiente, a cotação e o frete 30,3% (8,78 euros), os impostos 22,2% (6,42 euros), o enchimento 3,0% (0,88 euros) e a logística e reservas 0,8% (0,22 euros).

"No último mês, verificou-se uma tendência decrescente nas cotações internacionais do propano e do butano, representando um decréscimo de sensivelmente 13,5% e 14,0% para o propano e para o butano, respetivamente", apontou. .