Câmara de Coimbra vai dar meio milhão de euros à empresa que organiza concertos dos Coldplay

A Câmara de Coimbra vai atribuir um apoio de quase meio milhão de euros à empresa que organiza os quatro concertos dos Coldplay na cidade. O pagamento da verba de 440 mil euros à Everything Is New está previsto no lote condições que a autarquia ofereceu para garantir a realização do evento na cidade. Será votado na terça-feira. O presidente da Câmara, José Manuel Silva, espera que o apoio "seja aprovado por unanimidade", uma vez que, assegura à Renascença, o retorno financeiro é muito significativo. "Essa avaliação económica não está feita, mas recordo que, quando fizemos um investimento semelhante para a super especial do Rali [de Portugal], um investimento que foi da mesma ordem de grandeza, tivemos um retorno para a cidade de cerca de vários milhões de euros, cerca de meia dúzia de milhões de euros. Portanto, não há duvida nenhuma sobre o retorno financeiro", salienta.

O Estádio Cidade de Coimbra acolhe a banda britânica nos dias 17, 18, 20 e 21 de maio. Os quatro concertos previstos juntarão mais de 240 mil pessoas na cidade dos estudantes, revela o autarca. "É um evento extremamente relevante para Coimbra e com retorno financeiro imenso. São cerca de 240 mil pessoas que irão a Coimbra em quatro dias, com todas as vantagens inerentes", assinala. A 26 de agosto de 2022, um dia depois da confirmação das datas dos concertos no Estádio Cidade de Coimbra, a capacidade das unidades de alojamento do concelho de Coimbra estava esgotada para o período em que decorrem os espetáculos, num total de 7.947 camas, distribuídas por 26 unidades hoteleiras e 521 de alojamento local.

A pernoita de visitantes irá, ainda, estender-se aos concelhos vizinhos.