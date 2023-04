Euribor a três e seis meses vão atingir o pico em agosto

As taxas da Euribor aplicadas à maior parte dos créditos à habitação vão atingir o pico em agosto. Os dados foram avançados esta terça-feira pelo governador do Banco de Portugal.

Mário Centeno, que falava no Parlamento, prevê que as taxas possam baixar todos os meses até ao final de 2023.

“A Euribor a três meses atingirá o seu máximo em agosto, a Euribor a seis meses também em agosto e a Euribor a 12 meses já atingiu o seu máximo em fevereiro. Em março já está mais baixa e a previsão dos mercados é que, todos os meses até ao fim do ano, ela vai descer. O que significa que novas atualizações com base no indexante a 12 meses serão menos gravosas do que aquelas que já aconteceram”, sublinha.

Mário Centeno disse que este processo em torno dos créditos à habitação ainda não terminou e que deve ser acompanhado com cuidado.

O governador do Banco de Portugal tem sido muito criticado pela maior parte dos deputados por ter começado a audição com dados sobre salários, que, segundo Centeno, insiste que subiram ao longo do último ano.

“As remunerações salariais nas contas nacionais, no conjunto do ano 2022, cresceram 9,6%, acima da inflação, o conjunto dos salários pagos em Portugal. Há um número que ainda estou em processo de compreender, ele é positivo mas é preciso analisá-lo com cuidado. Segurança Social, janeiro de 2023, crescimento da massa salarial: 15%, em comparação com janeiro de 2022. Dos quais 5,5% emprego e 9,2% salário médio, o salário base cresceu 10,5%. É um número muito positivo”, afirmou Mário Centeno.