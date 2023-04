Nova mexida nos combustíveis. Gasóleo desce e gasolina sobe

O preço dos combustíveis vai ter uma tendência oposta esta segunda-feira com o preço do litro do gasóleo a descer dois cêntimos e o preço do litro da gasolina a subir 2,5 cêntimos.

A confirmarem-se estas previsões, quando for abastecer, deverá passar a pagar 1,487 euros por litro de gasóleo simples, um mínimo desde dezembro de 2021, e 1,672 euros por litro de gasolina simples 95, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas à segunda-feira, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

O preço final dos combustíveis nas bombas depende, no entanto, de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Mesmo dentro da mesma rede de abastecimento, os preços podem ser muito diferentes de localização para localização.