Greve na EasyJet cancela dezenas de voos. Tripulantes acusam empresa de "pagar para ver"

Os tripulantes da companhia aérea EasyJet, que estão em greve, lamentam que a empresa não tenha entrado em diálogo.

A adesão ao primeiro dia de paralisação, no sábado, foi total, segundo o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC). Só se realizaram os voos dos serviços mínimos e duas ligações a partir de Lisboa e Porto.

Este domingo, para minimizar o impacto da greve, a EasyJet cancelou antecipadamente 28 voos das bases de Lisboa, Porto e Faro.

Em declarações à Renascença, Ana Dias, do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), lamenta o impacto nos passageiros e a atitude da empresa.

“Lamentamos que a empresa não tenha nenhum contacto direto connosco, ainda, que esteja a fazer o mesmo que fez noutros países, que é pagar para ver, dizer que tem orçamento para greves”, afirma.

O sindicato também lamenta o transtorno que a greve está a causar aos passageiros.

“Já sei que os passageiros têm tido dificuldades em remarcar os seus voos, em ter informações através do call-center e das aplicações, mas temos que lutar pelos nossos direitos e vamos manter a greve até ao final do dia de amanhã”, infelizmente”, afirma Ana Dias, do SNPVAC.

A greve de tripulantes da EasyJet vai manter-se até ao final de segunda-feira.