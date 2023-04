Como competir no "novo mundo do trabalho"? Este livro responde

No mês em que entra em vigor em Portugal a Agenda do Trabalho Digno, apresentamos-lhe ferramentas para competir no pós-pandemia, porque o mundo está diferente e o trabalho também, e nenhum dos dois voltará a ser o mesmo. Vivemos “mudanças sem precedentes”.

A proposta é de Keith Ferrazzi, considerado “um dos profissionais mais bem relacionados do mundo”, segundo a revista Forbes.

Depois dos best-sellers “Liderar sem Autoridade” e “Nunca Almoce Sozinho”, Ferrazzi mergulha agora na economia pós-pandémica, com “Competir no Novo Mundo do Trabalho” (com chancela da Actual Editora).

Com base em mais de 2 mil entrevistas a executivos e empreendedores, os três autores (Keith Ferrazzi, Kian Gohar e Noel Weyrich) apontam a receita para o sucesso: o que distingue as equipas de trabalho mais competitivas no atual mercado em profunda convulsão?

Chamam-lhe “adaptabilidade radical”. São aqueles que vão além do necessário para responder à crise que enfrentam e reinventam os processos de trabalho para se adaptarem aos desafios futuros.