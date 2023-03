Preço dos combustíveis para a semana: gasóleo desce e gasolina sobe

O preço dos combustíveis vai ter uma tendência oposta na próxima segunda-feira com o preço do litro do gasóleo a descer dois cêntimos e o preço do litro da gasolina a subir 2,5 cêntimos.

De acordo com o jornal Eco, que avança estas previsões, a partir de segunda-feira, quando for abastecer, deverá passar a pagar 1,487 euros por litro de gasóleo simples e 1,672 euros por litro de gasolina simples 95, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas à segunda-feira, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

No entanto, estes preços podem sofrer alterações tendo em conta que o Governo deverá proceder a uma nova revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento do preço dos combustíveis, que são atualizadas no início de cada mês.

Em março, o efeito do mecanismo de compensação aplicado ditou uma redução do desconto no ISP de 1,9 cêntimos no gasóleo e de 0,9 cêntimos na gasolina, face ao mês de fevereiro.

O preço final dos combustíveis nas bombas depende, no entanto, de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Mesmo dentro da mesma rede de abastecimento, os preços podem ser muito diferentes de localização para localização.