Imposto sobre tabaco rende 3,3 milhões de euros por dia

As receitas fiscais com o tabaco renderam quase 3,3 milhões de euros por dia em impostos para o Estado ao longo de 2021.

Segundo o Jornal de Notícias, no último ano a operação e a comercialização dos produtos fabricados pelos três grupos empresariais do setor do tabaco “gerou receitas para o Estado de aproximadamente 1,2 mil milhões de euros”, realçando que “o volume de negócios médio do setor industrial de transformação de tabaco é 106 vezes superior ao registado pelas empresas dos vários setores da indústria transformadora portuguesa”.

Os dados, citados pelo jornal, fazem parte de estudo sobre o impacto social e económico da indústria do tabaco em Portugal, elaborado pelo Iscte Executive Education, cujos resultados serão apresentados esta quinta-feira.

Segundo o estudo, o setor industrial de tabaco em Portugal representa 15% das vendas de cigarros na União Europeia, contribuindo ainda este setor com “260 milhões de euros para o Valor Acrescentado Bruto total do produto interno bruto português” e, “por cada euro investido pelos três grupos empresariais do setor foram gerados 1,40 euros na economia nacional”.