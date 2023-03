Mário Centeno: BCE tem "ingredientes favoráveis" para estabilizar ou parar subidas de juros

O governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, disse esta quarta-feira que os "ingredientes" que o BCE tem para a reunião de política monetária de maio são "muito favoráveis" a uma estabilização ou, no limite, uma paragem das subidas das taxas de juro.

Em entrevista à agência Lusa, o governador do Banco de Portugal recordou que a decisão do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu (BCE) sobre as taxas de juro na reunião agendada para 4 de maio está em aberto, pois será baseada em dados, mas sublinhou que "gostaria que isso [a estabilização ou a paragem das subidas] acontecesse".

O BCE aumentou o preço do dinheiro desde julho do ano passado em 350 pontos base para 3,50%, com a última subida, de 50 pontos base, anunciada em 16 de março. Nessa altura, a presidente do banco central da zona euro, Christine Lagarde, disse que as próximas decisões sobre taxas de juro dependem dos dados económicos e financeiros, porque aumentou a incerteza com a tensão nos mercados financeiros.

"Os ingredientes que temos para esta decisão são muito favoráveis a uma estabilização do processo de subida de taxas. E, no limite, porque não, a uma paragem do processo de subida de taxas", disse Mário Centeno.

"Eu gostaria que isso acontecesse", referiu, adiantando que, "obviamente, porque é a previsibilidade que estamos a falar há muito tempo, mas que não fosse originada por turbulências no mercado financeiro".