João Calado. "Vai haver mais famílias sobre-endividadas nos próximos tempos"

O crescimento dos contratos de crédito ao consumo poderá conduzir a um cenário de sobre-endividamento das famílias portuguesas no curto prazo, alerta o diretor do Gabinete de Orientação ao Endividamento dos Consumidores (GOEC).

“Pela pressão do terem mais despesas de consumo, por causa da subida dos preços que já se está a verificar, as pessoas já estão a cortar no consumo. Há de haver um ponto em que já não conseguem cortar mais no consumo e, com a subida das prestações, pelo facto das taxas de juro terem subido, mas também por estarem a contratar mais créditos para satisfazer essas necessidades básicas que não conseguem satisfazer, com certeza vai haver mais famílias sobre-endividadas nos próximos tempos”, antecipa João Calado.

Em declarações à Renascença, este economista e docente do ISEG recomenda, por isso, que as famílias tenham “muito cuidado nessa decisão de contratar agora créditos para o consumo e ponderarem se não poderão adiar um pouco mais, não poderão fazer mais algum esforço para evitar situações mais graves, que vão ser muito piores de sobre-endividamento excessivo”.

Esta é uma recomendação que João Calado estende ao setor financeiro, ainda que numa perspetiva diferente.

Se às famílias se pede prudência nos comportamentos de consumo que podem levar a um descontrolo das suas dívidas, já à banca o apelo é para evite ceder à ganância dos lucros.

O coordenador do GOEC admite que, “neste momento, as instituições financeiras têm uma certa margem para tentarem aumentar a sua oferta de crédito. E estão a fazê-lo. Não quer dizer que estejam a ser imprudentes, mas, obviamente, concedendo mais crédito, obtêm mais lucros”.