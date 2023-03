Expansão do metro e pontes. Costa anuncia "grande projeto de regeneração urbana" na margem sul

O primeiro-ministro, António Costa, acredita que é desta que avançam os projetos do Arco Ribeirinho Sul.

Numa conferência dada esta quarta-feira no Barreiro, António Costa confirma que o Conselho de Ministros vai aprovar, na quinta-feira, vários projetos para esta zona.

Entre as obras está a extensão do Metro Sul do Tejo, no Seixal, a criação de duas pontes rodoviárias e um terminal fluvial na Moita.

O primeiro-ministro fala de um projeto para o qual trabalhou desde que era presidente da Câmara de Lisboa.

“Eu nunca me esqueci do dia em que apanhei um barco no Terreiro do Paço, com os vereadores das Finanças e do Urbanismo da Câmara Lisboa, e viemos aqui à Câmara do Barreiro discutir como podíamos pôr a andar este projeto do Arco Ribeirinho Sul. Na altura, não conseguimos. Agora, vamos conseguir”, declarou António Costa,

O chefe do Governo escreveu um artigo na edição de hoje do diário regional “O Setubalense” onde anunciava estas medidas.

O primeiro-ministro explica agora as razões que levaram ao constante adiamento destes projetos.

“Esta margem esquerda do Tejo merece um grande projeto de regeneração urbana. Não temos uma Expo2023, mas temos a ambição de 2023 e é essa ambição de passarmos definitivamente de um projeto que já tem 12 anos e, entre crises financeiras, hesitações sobre localizações de travessias e de aeroportos, de TGV que se desenvolvem ou não se desenvolvem foram mantendo este território de imensas oportunidades num quase vazio”, declarou.

Nesta iniciativa no distrito de Setúbal esteve também o ministro das Finanças. Fernando Medina explica que o objetivo com estes projetos do Arco Ribeirinho Sul é fazer com que a margem norte do Tejo não seja tão dependente da região de Lisboa.