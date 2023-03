Quais são os novos tarifários das operadoras móveis após o ultimato da ANACOM?

Os tarifários WTF da Nos, Moche da MEO e Yorn da Vodafone, com os planos mais populares em Portugal entre os jovens com menos de 25 anos, chegam ao fim em Portugal, pelo menos da forma como se encontravam antes no mercado.

Dependendo do tarifário de cada utilizador, as operadoras seguiram o ultimato lançado pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), que no início do mês deu aos prestadores de serviços de acesso à Internet 20 dias úteis para cessar as ofertas 'zero-rating' e similares “que violem a neutralidade da rede”.



Segundo a ANACOM, as “ofertas zero-rating são aquelas em que o consumo de dados de um ou vários conteúdos, aplicações ou serviços não é contabilizado para efeitos do consumo do volume de dados associado à oferta subscrita pelo cliente, sendo que, normalmente, também não é cobrado um preço pelo tráfego associado a esse conteúdo/aplicação/serviço”.

Por outras palavras, a ANACOM pretende terminar com o “problema” do uso gratuito de internet para determinadas aplicações, de forma a respeitar a lei da concorrência entre empresas.

À Renascença, Ilda Matos, da ANACOM, esclarece que “a Comissão Europeia considera que isto viola a neutralidade da net, porque está a dar primazia a algumas aplicações e conteúdos em detrimento de outros”.

Na prática, um jovem que tenha um destes tarifários associados ao plano móvel, tem um plafond de dados móveis pré-definido, mas há determinadas aplicações em que o jovem tem mais gigabytes para gastar.

Ilda Matos dá um exemplo. “Se alguém quiser marcar umas férias e precisar de ir ao website de uma agência de viagens e já não tem plafond nem internet, não pode ir. Mas pode continuar a ir ao Instagram e ao YouTube. Portanto há uma discriminação de umas aplicações e não de outras. Por isso, estas ofertas têm de acabar”.

Com o assunto em cima da mesa já desde 2018 e “no sentido de atenuar os potenciais impactos negativos decorrentes deste tipo de ofertas, nomeadamente ao nível da liberdade de escolha dos utilizadores finais”, a ANACOM deu agora o aviso final de 20 dias úteis no caso de ofertas disponíveis para novas adesões e de 90 dias úteis no caso de contratos atualmente em execução.