Consumidores à espera do IVA Zero para "comparar preços"

A isenção do IVA nos bens alimentares essenciais ainda não entrou em vigor mas as expectativas já se dividem juntos dos consumidores.

Nos dois supermercados visitados esta segunda-feira em Vila Nova de Gaia pela Renascença, encontramos quem esteja à espera da isenção do IVA nos bens alimentares essenciais e, por isso, admitem "contenção nos gastos".

Por outro lado, ainda que em menor número, há quem admita que vai "comparar preços", assim que a medida entrar em vigor. "Os bens essenciais estão muito caros", lamenta uma das consumidoras.

Há quem tenha menos fé. "Os preços não vão baixar de maneira nenhuma, apesar do Governo dizer que sim", diz outra consumidora.



Esta segunda-feira deverão ficar definidos os produtos com IVA Zero.

Os comentadores da SIC e TVI, Luís Marques Mendes e Paulo Portas, respetivamente, revelaram este domingo alguns dos produtos que devem integrar a aplicação do IVA ZERO, numa medida anunciada pelo Governo para combater o aumento do custo de vida. Batata, massa, arroz, cenouras, cebola, tomate, leite meio gordo, frango, pão, fruta (maçã, banana, laranja), feijão, iogurtes, queijo, vários legumes (brócolos, curgetes, alho francês), peixes (salmão e pescada), carne de porco, ovos e azeite devem fazer parte do cabaz.