Preço da gasolina vai subir na próxima semana, gasóleo desce

A próxima semana vai trazer uma nova mexida no preço dos combustíveis, que voltam a seguir direções opostas.

De acordo com a SIC Notícias, que cita fonte do setor, o litro de gasolina simples deverá subir 1,5 cêntimos. Já o diesel deverá descer 0,5 cêntimos por litro.

Esta alteração no preço dos combustíveis acontece depois de, na semana passada, o preço, tanto da gasolina como do gasóleo, ter descido quatro cêntimos por litro.

A confirmarem-se estas previsões, encher um depósito com 60 litros de gasolina 95 vai custar mais 0,9 euros. Já a fatura para atestar um depósito de gasóleo vai ficar 30 cêntimos mais barata.

Os novos preços já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento do preço dos combustíveis, que são atualizadas no início de cada mês. Em março, o efeito do mecanismo de compensação aplicado ditou uma redução do desconto no ISP de 1,9 cêntimos no gasóleo e de 0,9 cêntimos na gasolina, face a fevereiro.

O preço final dos combustíveis nas bombas depende, no entanto, de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Mesmo dentro da mesma rede de abastecimento, os preços podem ser muito diferentes de localização para localização.

