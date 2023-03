Novos apoios às famílias em cinco pontos. Para onde vão os 2,5 mil milhões?

O Governo apresentou um novo pacote de apoio à economia com medidas que se agrupam em cinco grandes gavetas: redução do IVA, apoio aos agricultores, aumento do subsídio de refeição, aumentos salariais na Função Pública e um apoio direto às famílias mais pobres.

Vamos então por por partes e detalhar estas medidas, que no conjunto valem 2,5 mil milhões em apoios adicionais:

0% de IVA num cabaz alimentar de bens essenciais