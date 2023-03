Deutsche Bank será o próximo a cair após Credit Suisse? Mercados acreditam que sim

As ações do Deutsche Bank caíram 13% para 8,19 euros, tornando-se no maior perdedor no STOXX 600 − indíce bolsista que junta os maiores bancos do continente europeu − após um salto acentuado no custo dos contratos seguros contra o risco de incumprimento que subiram para o máximo de quatro anos.

"Ainda estamos no limite à espera que outro dominó caia, e o Deutsche é claramente o próximo na mente de todos (com justiça ou injustiça). Parece que a crise bancária não foi totalmente eliminada", disse Chris Beauchamp, diretor de mercado analista do IG, citado pela Reuters.

O Stoxx 600 caiu 5,1% no meio da manhã desta sexta-feira. O Commerzbank da Alemanha caiu 8,5%, enquanto o Société Générale da França perdeu 7,4%.