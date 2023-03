Banco de Portugal mais otimista que o Governo revê crescimento em alta e inflação em baixa

O Banco de Portugal está mais otimista do que o executivo, que no Orçamento do Estado para 2023 (OE 2023) admite um crescimento de 1,3% este ano.

As previsões da instituição liderada por Mário Centeno, anunciadas esta sexta-feira, ficam também acima das que foram apresentadas esta semana pelo Conselho das Finanças Públicas, que aponta para um crescimento de apenas 1,2% em 2023.

A autoridade monetária projeta ainda um crescimento de 2%, em 2024 e 2025.

O Banco de Portugal justifica este crescimento com a “redução esperada da incerteza”, o “maior crescimento do rendimento real das famílias” e a chegada de fundos europeus. A condicionar a evolução da economia está ainda “o ambiente financeiro mais restritivo”.

As exportações e o turismo mostram agora uma evolução mais favorável, o consumo também está a ajudar, embora menos.