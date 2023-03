Apoios às famílias vão dar entre 2% e 16% de rendimento a mais aos portugueses, diz Medina

As medidas apresentadas esta sexta-feira, em conjunto com as que anteriormente já tinham sido anunciadas, vai permitir um ganho real de rendimento anual entre os 2% e os 16%. Isto tendo por base, as simulações apresentadas pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, na apresentação do novo pacote de apoios às famílias.

“Foi devolvido na totalidade o ganho com a inflação. Acertamos contas com os portugueses”, assinalou Fernando Medina.

O primeiro exemplo referido por Medina foi o de uma família composta por um funcionário público e outro membro desempregado, com rendimento anual de 17.292 euros, uma renda de 500 euros e um cabaz alimentar de 300 euros por mês. O apoio anual superior será de 2.772 euros. Contas feitas é um acréscimo de 16% sobre o rendimento anual deste agregado.

Um segundo caso apresentado, é o de uma família monoparental com um filho, com rendimento anual de 19.600 euros e uma prestação à habitação de 700 euros. O cabaz alimentar é de 250 euros, dos quais 143 euros em bens essenciais. Terá apoios mais 985 euros por ano, uma subida de 5% do rendimento anual.