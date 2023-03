Preço do cabaz de alimentos da DECO desce quase 9 euros

“Num momento em que os consumidores estão a poupar nas compras de supermercado, estes 8,70 euros podem significar uma poupança no bolso dos consumidores ou permitir-lhes comprar produtos que até agora não poderiam comprar”, afirma.

O preço do cabaz de bens alimentares da DECO-Proteste caiu esta semana, depois de três semanas consecutivas a subir. A descida, que representa uma poupança de 8,70 euros, é a maior desde que a lista que inclui 63 produtos foi criada. O cabaz custa agora 226,15 euros, o seu valor mais baixo desde 8 de fevereiro.

Embora não seja possível encontrar um padrão definido para as descidas dos preços, os produtos hortícolas (que estão 19% mais baratos) e peixes como o salmão e a pescada (que baixaram em média cerca de 17%), foram os que mais contribuíram para a redução do custo do cabaz.

Do lado contrário, entre os produtos que mais subiram de preço entre 15 e 22 de março estão o carapau, o iogurte líquido de morango e o atum posta em azeite.

O cabaz alimentar está, ainda assim, 42,52 euros acima dos 183,63 euros que custava a 23 de fevereiro de 2022, antes do início da guerra na Ucrânia, e 17,61% mais caro em comparação com o mesmo período do ano passado, quando custava 192,28 euros.