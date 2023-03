Pingo Doce garante: se houver descida do IVA, será repercutida “integralmente” nos preços

A presidente executiva do Pingo Doce defendeu esta quinta-feira que o IVA sobre os alimentos já devia ter sido reduzido há um ano. Se o Governo avançar com a medida, promete que será refletida na totalidade no preço final, com Isabel Ferreira Pinto a garantir que não será absorvida na margem de lucro.

São declarações um dia depois do primeiro-ministro anunciar no Parlamento que pondera descer o IVA nos bens essenciais, desde que o retalho se comprometa a descer os preços.

A CEO do Pingo Doce desmente ainda que, em Espanha, a descida do IVA não tenha tido impacto junto dos consumidores. Isabel Ferreira Pinto garante que “devido a essa diminuição do IVA, os preços subiram menos do que subiram em Portugal”.

Descida de preços no 2.º semestre

As famílias não devem contar com um regresso aos preços do passado. Ainda assim, o presidente executivo do grupo Jerónimo Martins acredita que o segundo semestre deste ano será melhor.

De acordo com Pedro Soares dos Santos, “vamos ter uma redução (dos preços), potencialmente mais substancial, nunca aos valores anteriores, porque os custos já cá estão. Já estamos a ver os primeiros sinais na área dos vegetais e dos frescos”.