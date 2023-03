Horta Osório vendeu mais de €2 milhões em ações do Credit Suisse antes do colapso

As ações foram compradas no período em que o gestor liderou o banco, como sinal público de que acreditava na reviravolta da instituição financeira.

À revista Sábado , fonte oficial de Horta Osório não detalha em que mês vendeu as ações, que comprou por mais de dois milhões de euros, nem o valor que recebeu com a transação.

António Horta Osório, gestor português que foi presidente do Credit Suisse entre abril de 2021 e janeiro de 2022, vendeu todas as ações que detinha do banco suíço no ano passado, escapando ao colapso na bolsa na semana passada que obrigou à venda forçada ao UBS no último fim de semana.

Após a saída do gestor, por ter violado as regras sanitárias suíças na altura da pandemia de Covid-19, as ações caíram de imediato, tendo perdido 28% ao longo dos dois meses seguintes.

A saída aconteceu após uma investigação do próprio Credit Suisse, quando o português violou por duas vezes as regras do país: numa delas, saiu da Suíça apenas três dias depois de regressar de uma viagem a Espanha, onde esteve reunido com Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, e visitou o Banco de Espanha, sem cumprir o período de quarentena obrigatório de 10 dias.

Antes, Horta Osório já teria quebrado as regras em julho de 2021, quando se deslocou a Londres para assistir às finais de ténis de Wimbledon e à final do Euro 2020 no mesmo dia, contrariando as regras de prevenção no Reino Unido.

Em nove meses à frente do Credit Suisse, Horta Osório recebeu 3,6 milhões de euros de remuneração.