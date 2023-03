Governo apresenta esta sexta-feira "novas medidas para mitigar aumento do custo de vida"

O Governo vai anunciar esta sexta-feira novos apoios para travar o impacto do aumento da inflação nas famílias portuguesas, avança o Ministério das Finanças, em comunicado enviado à Renascença.

"As novas medidas do Governo para mitigar o aumento do custo de vida" serão apresentadas pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e a ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho.



A conferência de imprensa em que o Governo vai anunciar os novos apoios sociais está marcada para sexta-feira, ao meio-dia.

O comunicado do Ministério das Finanças não avança mais pormenores.

No debate parlamentar de quarta-feira, o primeiro-ministro admitiu uma descida do IVA de bens alimentares essenciais. O PSD desafiou o chefe do Governo a baixar alguns escalões no IRS para ajudar as famílias a enfrentar a inflação, e António Costa respondeu diretamente, garantindo que a resposta vai passar por uma redução do IVA nos bens alimentares.

"Estamos disponíveis para contribuir para esse fim [estabilização dos preços nos bens alimentares] com uma redução do IVA", prometeu António Costa, que já antes tinha remetido um pacote de medidas para controlar os preços dos bens essenciais para "a próxima semana".