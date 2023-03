Famílias transferem mais de 2 mil milhões para certificados de aforro em fevereiro

As famílias em Portugal transferiram mais de 2 mil milhões de euros para certificados de aforro no mês passado, adiantou esta quinta-feira o Banco de Portugal (BdP).

Este produto de poupança do Estado já atingiu a taxa máxima de juro, mas continua a ser uma das opções mais atrativas do mercado.

Segundo dados publicados hoje pelo Banco de Portugal, no último mês as aplicações aumentaram 2,5 mil milhões de euros, depois do aumento recorde de 2,9 mil milhões em janeiro.

Neste momento, as famílias têm investido nestes certificados mais de 25 mil milhões de euros, um valor recorde.

Este reforço nos certificados de aforro continua a compensar a redução do dinheiro investido em Certificados do Tesouro, onde as aplicações caíram 570 milhões em fevereiro. É o 16.º mês consecutivo em queda, para um total de 14 mil milhões, o valor mais baixo desde agosto de 2017.

No total, os produtos de poupança do Estado tinham captado, no final de fevereiro, 39,1 mil milhões de euros, o que correspondente a quase dois mil milhões a mais em comparação com janeiro.

Este máximo histórico está a ser suportado pelos certificados de aforro que estão a pagar 3,5% (a taxa máxima), mais prémios de permanência.

Só no último mês é que os bancos começaram a subir os juros nos depósitos, para cerca de 2%, mas com condições.