Taxa de juro sobe mais 0,25% nos Estados Unidos

A Reserva Federal (Fed), banco central dos Estados Unidos, decidiu esta quarta-feira subir a sua taxa de juro em 25 pontos base, colocando-a no intervalo entre 4,75% e 5%.

Esta é a nova subida consecutiva das taxas de juros nos Estados Unidos, com o objetivo de conter a escalada da inflação.

A decisão da Fed acontece numa altura em que a banca norte-americana e as bolsas estão a sofrer com o impacto da falência de dois bancos regionais.

Ao mesmo tempo que anunciam mais um aumento da taxa de juro, a Reserva Federal garante que "o sistema bancário norte-americano está saudável e resiliente".

No entanto, os responsáveis avisam que os acontecimentos das últimas semanas na banca podem implicar condições de crédito mais exigentes para famílias e empresas, além de um possível impacto na atividade económica, emprego e na inflação.

Na semana passada, o Banco Central Europeu (BCE) anunciou que vai voltar a subir as taxas de juro em 50 pontos base, apesar do recente nervosismo dos mercados face à crise no Credit Suisse e o seu impacto na banca europeia.