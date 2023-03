​Governo diz que TAP provou “resiliência” com “receita acima do esperado”

Veja também:

O Governo diz que a TAP provou “resiliência” com “receita acima do esperado”. Em comunicado, o gabinete do ministro das Infraestruturas, João Galamba, destaca os bons resultados da companhia aérea, que fechou 2022 com lucros de 65,6 milhões de euros.

O Ministério das Infraestruturas lembra, ainda, que “estes resultados decorrem do empenho no processo que visa garantir sustentabilidade operacional e financeira de longo prazo da empresa”.

Em cinco parágrafos, a nota nunca faz referência à atual gestão e a Christine Ourmières-Widener, que foi demitida por justa causa.

Hoje, que apresenta os primeiros lucros da empresa, desde 2017, foi impedida pelo Governo de realizar uma conferência de imprensa. A presidente executiva está esta terça-feira à tarde a apresentar os resultados em sessão privada, apenas para analistas e investidores.

No comunicado, a tutela conclui apenas que estes números “são um passo sólido nas perspetivas para o futuro da empresa e para o país”.

No horizonte estão projetos como “a produção de Combustível de Aviação Sustentável (SAF) no hub de Lisboa, a resolução dos constrangimentos aéreos operacionais, bem como a nova solução para o reforço da capacidade aeroportuária na região de Lisboa”.