Segurança Social perde 2,5 milhões no Credit Suisse

A Segurança Social indicou que perdeu 2,5 milhões de euros no Credit Suisse.

Praticamente tudo o que tinha sido investido pelo Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social perdeu-se com o colapso do banco suíço, segundo informação da própria Segurança Social.

Estavam investidos 2,7 milhões de euros no Crédit Suisse, contudo restam agora 222 mil euros.

A Ministra do Trabalho e da Segurança Social minimizou, na última sexta-feira, estes números. Ana Mendes Godinho garantiu que a exposição da Segurança Social era “ínfima”.

Estas perdas representam um grão de areia perante os mais de 23 mil milhões de euros geridos pelo Fundo.

No entanto, há vários anos que o dinheiro colocado no Crédit Suisse acumulava perdas, era o terceiro pior investimento do Fundo que gere as pensões.