Preço dos combustíveis desce esta segunda-feira

A semana arranca com boas notícias para quem precisa de abastecer o automóvel, com o preço da gasolina e do gasóleo a descer até quatro cêntimos, muito a reboque do regresso da cotação do petróleo a valores a rondar os 75 dólares por barril.

Os novos preços já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento do preço dos combustíveis, que são atualizadas no início de cada mês. Em março, o efeito do mecanismo de compensação aplicado ditou uma redução do desconto no ISP de 1,9 cêntimos no gasóleo e de 0,9 cêntimos na gasolina, face a fevereiro.

O preço final dos combustíveis nas bombas depende, no entanto, de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Mesmo dentro da mesma rede de abastecimento, os preços podem ser muito diferentes de localização para localização.