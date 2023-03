"Aumento dos salários coloca pressão sobre a inflação", avisa Centeno

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, alertou esta segunda-feira que a inflação não se combate com o aumento dos salários, defendendo que, com esta abordagem, “vamos perder todos” a médio prazo.

“Um aumento de um ponto percentual, seja em salários, seja em margens de lucro, coloca uma pressão sobre a inflação, que por sua vez coloca pressão sobre as decisões dos bancos centrais”, disse Mário Centeno durante um almoço de associados da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP).

O governador alertou que tal só alimenta o aumento de preços. “No curto prazo parece que estamos todos a ganhar, mas a verdade é que a médio prazo vamos perder todos”, disse.

Centeno defende assim que a palavra de ordem é “mitigar e anular todos os efeitos que possam pressionar os preços”.