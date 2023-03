UBS chega a acordo para a compra do Credit Suisse por 3 mil milhões de euros

O UBS chegou este domingo a acordo para adquirir o Credit Suisse por mais de três mil milhões de euros.

A decisão foi anunciada em conferência de imprensa, depois do Financial Times ter avançado que a aquisição tinha ficado fechada por dois mil milhões de euros.



Para ser completado o negócio em tempo recorde, as autoridades suíças terão de alterar a legislação nacional para evitar um bloqueio por parte dos acionistas, ao saltar o período de consulta para concretizar a fusão das duas maiores instituições financeiras do país.

Assim, o UBS irá pagar cerca de 0,75 euros por ação - o triplo da proposta de 0,25€ que tinha sido feita ao início do dia.

Ainda assim, este fica muito abaixo dos 1,86€ com que o banco fechou a sessão desta sexta-feira no mercado. O UBS compromete-se ainda a assumir cerca de cinco mil milhões de euros em dívidas do Credit Suisse, anunciou o governo suíço.