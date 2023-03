Suíça prepara medidas de emergência para acelerar aquisição do Credit Suisse pelo UBS

A Suíça está a preparar medidas de emergência para acelerar a aquisição do Credit Suisse pela UBS, avançou este sábado o Financial Times.

Segundo a legislação do país, seriam necessárias seis semanas para que acionistas apreciassem a aquisição que junta as duas maiores instituições financeiras suíças. As medidas suíças deverão, assim, fazer saltar o período de consulta do negócio, que é visto como a única opção para evitar o colapso do Credit Suisse.

A UBS procura ainda 6 mil milhões de dólares em garantias para completar o negócio, indicou fonte envolvida à Reuters, que cobrem os custos de liquidação de partes do Credit Suisse e possíveis cobranças de litígio.