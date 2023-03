OCDE mais otimista vê Zona Euro a crescer 0,8% em 2023 e 1,5% em 2024

A OCDE espera que a redução dos preços da energia e da inflação se reflita no crescimento da Zona Euro, prevendo que o PIB aumente dos 0,8% que aponta para 2023 para quase o dobro em 2024.

Na atualização das previsões económicas intercalares divulgadas esta sexta-feira, cujo relatório se intitula "Recuperação Frágil", à semelhança do que faz para o crescimento global, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) está mais otimista sobre as previsões da economia dos países da moeda única face ao relatório de novembro.

A organização com sede em Paris prevê um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da Zona Euro de 0,8% este ano, mais 0,3 pontos percentuais (pp.) do que anteriormente, e de 1,5% em 2024.

"O crescimento na Zona Euro também será lento em 2023, mas os benefícios dos preços de energia mais baixos e a queda da inflação devem ajudar o ritmo de crescimento a melhorar gradualmente, deixando o crescimento médio anual em 2024 quase o dobro dos 0,8% projetados em 2023", assinala no relatório.

A OCDE tira também a Alemanha do `radar` de possível recessão, já que prevê um crescimento de 0,3% este ano (mais 0,6 pp. do que em novembro) e de 1,7% em 2024 (mais 0,2 pp. do que antes).

A atualização intercalar não inclui previsões para Portugal, mas para Espanha - um dos principais parceiros comerciais do país - a instituição revê em alta de 0,4 pp. a perspetiva para este ano e mantém inalterada em 2024: vê a economia espanhola a crescer 1,7% em 2023 e 2024.

Para França aponta um crescimento de 0,7% em 2023 e de 1,3% em 2024, mais 0,1 pp. em ambos os casos face a novembro, e para Itália de 0,6% este ano (mais 0,6 pp.) e 1% em 2024 (previsão inalterada).