Lucro da Sonae cai 17% para 179 milhões em 2022

"O resultado líquido atribuível aos acionistas, excluindo itens não recorrentes, diminuiu 17% em 2022 para 179 milhões de euros", indicou, em comunicado, a empresa.



A Sonae justificou esta descida com o "esforço em estar ao lado das famílias absorvendo parte da inflação".

A isto acresce o aumento dos custos e o impacto indireto de -43 milhões de euros, "na sequência das imparidades no negócio de retalho de moda, de desvalorização dos ativos da Sierra e do impacto no valor dos ativos da Bright Pixel".