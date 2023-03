Bolsa portuguesa com pior dia do ano, arrastada pelo Credit Suisse

O índice PSI da bolsa portuguesa fechou a sessão desta quarta-feira a cair 2,77%, devido às ondas de choque da situação no Credit Suisse.

As ações transacionadas na bolsa portuguesa desvalorizaram 1,4 mil milhões de euros num dia.

O índice PSI caiu para o valor mais baixo do ano (5.812,87 pontos), com as ações do BCP e da Galp a liderarem as perdas, com quedas de 9% e 7%, respetivamente.

Os efeitos das notícias sobre o Credit Suisse atingiram as principais bolsas europeias. O Ibex de Madrid registou esta quarta-feira uma perda de 4,23%, Frankfurt caiu 3,27% e a bolsa de Paris 3,58%.