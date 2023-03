Presidente da Mercadona avisa que limitar preços "é uma ilusão"

O presidente da Mercadona, cadeia espanhola de supermercados, avisou esta terça-feira que limitar preços dos bens "é uma ilusão" em termos práticos.

Juan Roig posiciona-se assim contra a fixação de preços máximos, porque na sua opinião acaba por não ter impacto. Contudo, o líder da cadeia Mercadona garante que tudo fará para baixar os preços.

As declarações foram feitas durante a apresentação dos resultados da empresa no ano passado, em Espanha, numa altura em que o executivo de Madrid pondera fixar o preço de um cabaz de 30 produtos. Em Portugal, também estão a ser avaliadas medidas para limitar o impacto da inflação em determinados bens.

Mas para Juan Roig, querer controlar os preços "é uma ilusão” e “irrealizável”. Lembra que “dependemos da oferta e da procura e não há nada que seja capaz de determinar os preços dos produtos, só o mercado. É como dizer que a água não molha".

Mesmo que Portugal e Espanha avancem com a medida, esta acabará por não surtir efeito, será “compensada com (aumentos em) outros produtos" ou "à custa da redução da qualidade dos produtos ou da diminuição do tamanho das embalagens", avisa.

No entanto, o Presidente da Mercadona promete “lutar para baixar os preços". Diz que a marca já está a reduzir as margens, controlar os custos e dinamizar a produtividade, de forma a não passar para o preço de venda final todos os preços de custo.

"Ter lucros é indispensável. Mas, se o único propósito for ganhar dinheiro isso já não é bom. Há que compartilhar com toda a sociedade, com os trabalhadores, com os fornecedores, com os acionistas.” Por outro lado, “se não há lucro, não se pode reinvestir, ampliar e manter uma empresa”, conclui o líder da cadeia espanhola de supermercados.