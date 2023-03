Mais 10 mil trabalhadores. Dona do Facebook anuncia nova onda de despedimentos

A Meta, dona do Facebook, anunciou esta terça-feira que vai despedir mais 10 mil trabalhadores.

Em novembro já tinham saído 11 mil funcionários da gigante tecnológica, o correspondente a cerca de 13% dos trabalhadores. Agora, Mark Zuckerberg prepara-se para dispensar mais 10 mil.

O anúncio foi feito pelo chairman e presidente executivo do grupo, que aponta para custos de reestruturação entre três e cinco mil milhões de dólares. Mark Zuckerberg avisa ainda que a instabilidade económica poderá continuar “por vários anos”.

São dados incluídos numa mensagem enviada aos funcionários e publicada no blog da Meta, onde o presidente da Meta avisa que, “nos próximos meses, serão anunciados os planos de restruturação, focados no nivelamento da organização, cancelamento dos projetos menos prioritários e redução das taxas de contratação”.

O presidente do Facebook já tinha anunciado que 2023 seria o “ano da eficiência”, e que todos os projetos que não estão a apresentar resultados ou que deixaram de ser cruciais são para abandonar. Outro objetivo é “remover as administrações intermédias para acelerar as decisões”.

Ainda assim, o grupo continua a investir milhões na realidade virtual e no metaverso.