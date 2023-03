Medina. Situação dos bancos nos EUA "não é comparável com a realidade europeia"

O ministro das Finanças, Fernando Medina, garantiu esta segunda-feira que a falência do Silicon Valley Bank (SVB), após uma corrida aos depósitos da instituição financeira da Califórnia, não tem comparação com a realidade europeia.

“O caso do SVB é um caso de um banco regional, muito especializado. As autoridades norte-americanas lidam rapidamente com a situação e com força”, afirmou o governante em declarações à chegada a uma reunião do Eurogrupo, que decorre em Bruxelas.

Medina indica que na zona euro existem “regras mais rígidas do que as que estavam a ser aplicadas àquele banco” e que o sistema europeu está “muito mais robusto”, referindo que o Banco Central Europeu tem um “grande papel” na supervisão financeira de instituições bancárias na Europa.

“É uma situação que não é comparável com a realidade que existe no quadro europeu”, acrescenta.