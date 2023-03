Incubadora de cibersegurança? A única do país está no Interior

Inaugurada em 2022, em Gouveia, a incubadora de empresas The Rock é a primeira incubadora nacional focada em cibersegurança, contando já com cinco empresas sendo que, pelo menos, uma delas faturou no ano passado 1,5 milhões de euros. Proteger os dados de empresas e pessoas é um dos objetivos, mas também o de levar gente para o Interior.

Para Nuno Ramos, de 51 anos, sócio fundador e gerente da The Rock, não se trata apenas de uma incubadora de empresas. A ideia que teve com mais três sócios também tem em conta a região que agoniza com o despovoamento. “Isto não é simplesmente uma incubadora. Aqui estamos a tentar criar um ecossistema de segurança, onde pretendemos trazer as empresas de Lisboa e do Porto, onde podem trabalhar num ambiente mais tranquilo e calmo”, valoriza o gerente da The Rock, salientando ainda a existência de “uma academia que vai fazer cursos de cibersegurança de curta duração”.

Para já, são cinco as empresas já a funcionar na área da cibersegurança, mas Nuno Ramos garante que há espaço para mais. Para investir e também para aprender na academia. “Ainda temos espaço para receber mais empresas. Promovendo a rotatividade, ou seja, damos apoio enquanto estão a nascer, numa sala com 20 m2, mas depois é normal que as empresas procurem outro espaço. Podem ir ao site da The Rock, ou então podem deslocar-se aqui a Gouveia, onde temos sempre pessoas para fazer o acolhimento”, realça. Uma das empresas ali instalada faturou, aproximadamente, 1,5 milhões de euros no ano passado. “Nós como incubadora de empresas dedicadas à cibersegurança, só aceitamos empresas que tenham atividade sobre a cibersegurança e prestamos serviços que garantam o seu sucesso, apoio na tecnologia, gestão, marketing, consultoria, e a disponibilidade de um espaço físico ou virtual, onde podem desenvolver esse trabalho, com valores muito baixos, entre os 70 a 150 euros, mais IVA”, destaca Nuno Ramos.

“Tornou-se sexy. De repente, toda a gente sabe de cibersegurança” Quem já está instalado na The Rock é Francisco Rente, de 40 anos, natural de Aveiro. É o CEO da Art Resilia, uma empresa focada em ciberresiliência e que conta já com 23 funcionários. Mas o que fazem ao certo? “Prestamos serviços de diagnóstico até à parte de proteção contínua, através de um centro de operações, o Security Operation Center. Na parte ofensiva fazemos testes de intrusão, auditorias em que se veste o papel do atacante de forma controlada. E recolhemos informação descritiva sobre ameaças que nos permitem afinar as defesas das organizações. Na segurança defensiva, garantimos tudo o que é em conformidade com regulamentos legais e boas práticas”, conclui Francisco Rente, que passou a deslocar-se com frequência a Gouveia. O CEO da Art Resilia analisa o panorama da cibersegurança em Portugal. “Estamos numa fase de transformação profunda, trabalho nisto há 20 anos. Antigamente era visto como algo obscuro, estranho e não percebiam a necessidade. Hoje, a cibersegurança tornou-se sexy, mas de repente toda a gente sabe de cibersegurança e há prestadores em todo o lado, vai haver uma fase de triagem. O mercado cresceu, fruto do mediatismo dos ataques”, alerta.