Falência na banca americana. "Risco de contágio é baixo" e pode adiar subida de juros

As Bolsas europeias fecharam esta segunda-feira com perdas a rondar os 3%, as maiores desde o início do ano, na sequência da falência dos bancos norte-americanos Silicon Valley Bank e do Signature Bank.



O índice português, o PSI 20, foi dos que menos caiu, pouco mais de 2%.

Em declarações à Renascença, João Queiroz, responsável pelas negociações no Banco Carregosa, considera que estas quedas estão a corrigir os lucros extraordinários apresentados pela banca no último ano.

A resposta rápida das autoridades norte-americanas às falências do Silicon Valley Bank e do Signature Bank está a circunscrever esta crise à banca regional do país, o que não afetará a banca europeia.

“A Fed [Reserva Federal], o Tesouro norte-americano e o fundo de garantia de depósitos nos Estados Unidos têm atuado de forma bastante rápida, procurando garantir o capital dos depositantes. Estando este facto centrado, o risco de contágio é baixo ou diminuto. A exposição da banca europeia aos bancos regionais norte-americanos, com a informação que existe, não parece mostrar valores que possam causar preocupação”, afirma João Queiroz.