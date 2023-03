Combustíveis. Gasóleo desce, gasolina sobe

A semana arranca com uma nova mexida no preço dos combustíveis.

E, se notícias são boas para quem tem um automóvel a diesel, já que o preço do gasóleo simples deve descer 2,5 do litro por litro, o mesmo não se pode dizer para quem tem uma viatura a gasolina já que o preço por litro de gasolina simples deve subir 1,5 cêntimos.

Este comportamento desfasado dos preços dos combustíveis surge depois de o gasóleo ter subido 4,5 cêntimos na semana passada e a gasolina 1,5 cêntimos e fica a dever-se à revisão da carga fiscal dos combustíveis para este mês de março.

A confirmarem-se estas subidas, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas à segunda-feira, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), quando for abastecer, deverá passar a pagar 1,541 euros por litro de gasóleo simples e 1,688 euros por litro de gasolina simples 95.

Os novos preços já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento do preço dos combustíveis, que são atualizadas no início de cada mês. Em março, o efeito do mecanismo de compensação aplicado ditou uma redução do desconto no ISP de 1,9 cêntimos no gasóleo e de 0,9 cêntimos na gasolina, face a fevereiro.

O preço final dos combustíveis nas bombas depende, no entanto, de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Mesmo dentro da mesma rede de abastecimento, os preços podem ser muito diferentes de localização para localização.