Precisa de abastecer o carro? Preço do gasóleo vai descer, mas gasolina sobe

Se a sua viatura é a diesel, aguarde pela próxima semana para atestar o depósito, pois o preço do gasóleo vai descer 2,5 cêntimos por litro.

De acordo com o jornal Eco, a partir de segunda-feira, o preço do litro de gasóleo deverá situar-se nos 1,541 euros, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas à segunda-feira, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Já no caso da gasolina, passa-se o inverso. No arranque da próxima semana, o preço do litro da gasolina simples 95 deverá aumentar 0,5 cêntimos, passando a custar 1,688 euros, tendo em conta os mesmos valores médios praticados nas bombas à segunda-feira.

Este comportamento desfasado dos preços fica a dever-se à revisão da carga fiscal dos combustíveis para este mês de março e surge depois de o gasóleo subir 4,5 cêntimos esta semana e a gasolina 1,5 cêntimos, uma subida inferior ao antecipado pelo mercado.